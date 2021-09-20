Неделя в Петербурге начнется с ветреной и прохладной погоды

Неделя в Петербурге начнется с ветреной и прохладной погоды
В этот понедельник в городе будет ветрено и довольно прохладно. Baltphoto/Николай Овсянников
В понедельник, 20 сентября, погода в Петербурге будет почти такой же, как и днем ранее. Над городом повиснут облака, через которые иногда будет проглядывать солнце.
Так охарактеризовал сегодняшний день ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Синоптик объяснил, что на погоду Северной столицы продолжает влиять антициклон с севера. Поэтому в городе вряд ли пройдут дожди. Однако будет ветрено и прохладно.

Градусники петербуржцев днем покажут +8…+10°, а в Ленинградской области +6…+11°. В настоящее время такие показатели считаются на 4-5° ниже климатической нормы.

Ветер в Петербурге будет дуть восточный и порывистый со скоростью 5-10 метров в секунду. Также атмосферное давление почти не изменится и составит 770 мм ртутного столба, что намного выше нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге к концу месяца наступит бабье лето.

ветрено леус новости СПб прогноз погоды прохлада


 

Новости партнеров
В понедельник в Пулково задерживаются рейсы в Москву, Анапу и Владивосток
В понедельник в Пулково задерживаются рейсы в Москву, Анапу и Владивосток
Галкина ввел в ступор ребенок: на шоу «Лучше всех» 10-летний мальчик затмил харизмой юмориста
Галкина ввел в ступор ребенок: на шоу «Лучше всех» 10-летний мальчик затмил харизмой юмориста
Названы самые опасные районы для сбора грибов и ягод в Ленобласти
Названы самые опасные районы для сбора грибов и ягод в Ленобласти
Врач-диетолог перечислила продукты, которыми не стоит злоупотреблять после 60 лет
Врач-диетолог перечислила продукты, которыми не стоит злоупотреблять после 60 лет
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Неделя в Петербурге начнется с ветреной и прохладной погоды
Страховщики оценили риск пешеходов от электросамокатов
Минприроды утвердило перечень самых загрязняющих предприятий России
Дистанционное измерение артериального давления внедрят по всей России
Юрист Данилов: банк может забрать ипотечную квартиру при нарушении запрета ...
На российские курорты придет похолодание
Роскомнадзор ужесточит слежку за россиянами в интернете
Кардиолог назвал самых уязвимых для сердечно-сосудистых заболеваний людей