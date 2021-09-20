Неделя в Петербурге начнется с ветреной и прохладной погоды

В понедельник, 20 сентября, погода в Петербурге будет почти такой же, как и днем ранее. Над городом повиснут облака, через которые иногда будет проглядывать солнце.
Так охарактеризовал сегодняшний день ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
Синоптик объяснил, что на погоду Северной столицы продолжает влиять антициклон с севера. Поэтому в городе вряд ли пройдут дожди. Однако будет ветрено и прохладно.
Градусники петербуржцев днем покажут +8…+10°, а в Ленинградской области +6…+11°. В настоящее время такие показатели считаются на 4-5° ниже климатической нормы.
Ветер в Петербурге будет дуть восточный и порывистый со скоростью 5-10 метров в секунду. Также атмосферное давление почти не изменится и составит 770 мм ртутного столба, что намного выше нормы.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге к концу месяца наступит бабье лето.