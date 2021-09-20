Неделя в Петербурге начнется с ветреной и прохладной погоды

Синоптик объяснил, что на погоду Северной столицы продолжает влиять антициклон с севера. Поэтому в городе вряд ли пройдут дожди. Однако будет ветрено и прохладно.

Градусники петербуржцев днем покажут +8…+10°, а в Ленинградской области +6…+11°. В настоящее время такие показатели считаются на 4-5° ниже климатической нормы.

Ветер в Петербурге будет дуть восточный и порывистый со скоростью 5-10 метров в секунду. Также атмосферное давление почти не изменится и составит 770 мм ртутного столба, что намного выше нормы.