Горизбирком Петербурга озвучил итоговую явку на выборы в Госдуму и ЗакС

По данным городской избирательной комиссии Северной столицы, итоговая явка на выборы в Государственную думу составила 37,35%, а в Законодательное собрание — 35,52%.

В понедельник, 20 сентября, на утреннем брифинге в Доме журналистов член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин заявил, что в государственную автоматизированную систему «Выборы» занесено 85,74% обработанных бюллетеней по голосованию в Госдуму РФ и 86,61% — в городской парламент.

Напомним, что в этом году выборы проходили в три дня, — с 17 по 19 сентября, — из-за ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции.

По официальным данным ГИК, голосование в Петербурге проходило спокойно, однако, например, глава ЦИК Элла Памфилова и многочисленные телеграм-каналы заявляют об обратном: что в Северной столице встречались и «карусели», и недобросовестность организаторов и наблюдателей, и проблемы с пломбами и сейф-пакетами. Подробнее в инцидентах, вероятно, предстоит разобраться уже после завершения выборов и, как подчеркнула Памфилова, с помощью федеральных правоохранителей.