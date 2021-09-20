Члены ГИК Петербурга объяснили, почему итоги выборов до сих пор не обнародованы

Члены ГИК Олег Зацепа и Юрий Кузьмин и журналист Александр Малькевич на брифинге в Доме журналистов 20 сентября. Фото: скриншот ВКонтакте/ "Городской медиацентр "Выборы-2021"

Члены ГИК Олег Зацепа и Юрий Кузьмин и журналист Александр Малькевич на брифинге в Доме журналистов 20 сентября. Фото: скриншот ВКонтакте/ "Городской медиацентр "Выборы-2021"

Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Олег Зацепа объяснил, почему публикация результатов выборов в Госдуму РФ и ЗакСобрание Северной столицы задерживаются.

По словам члена ГИК, в этом году на выборах впервые использовали сейф-пакеты. Кроме того, если раньше у участковых комиссий было максимум три переносных ящика, то сейчас их стало пять, а вдобавок — по 6, 8, 10 сейф-пакетов, в каждом из которых необходимости пересчитать бюллетени и составить акт.

Использование сейф-пакетов увеличивает количество бюрократических манипуляций, играет свою роль и тот факт, что к такому методу прибегают впервые. Также, добавляет Зацепа, в Петербурге проходили смешанные выборы: не только в Государственную думу, но и Законодательное собрание и два муниципальных округа — Автово и Ланское. Поэтому комиссиям требуется больше времени для подведения итогов.

Участник комиссии прокомментировал и сообщения о нарушениях. По его словам, большая часть сводится к некомпетентной работе ТИКов — территориальных комиссий. «Как правило, речь идет о процедурных нарушениях, которые не влияют на итоги голосования», — подытожил Зацепа.

При этом у ТИКов есть «окно» для отмены результаты участковых комиссий в случае выявления нарушений — до вторника, 21 сентября. Член горизбиркома подчеркнул, что «на нескольких участках в Кировском районе будут основания для признания итогов недействительными».