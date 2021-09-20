Петербургский художник нашел в выборгском лесу редкий гриб

Петербургский художник нашел в выборгском лесу редкий гриб
В выборгском лесу найден редкий гриб Мацутаке. Фото: wikigrib.ru

Художник из Петербурга Александр Вязьменский обнаружил редкий гриб мацутаке, гуляя по выборгскому лесу.

Любителю не только собирать, но и прежде всего профессионально рисовать грибы, повезло на очередной своей прогулке найти известный в Японии и США гриб мацутаке. Александр Вязьменский уже на протяжение 40 лет увлекается рисованием царства грибов.

У художника есть целая коллекция из точных изображений разных видов шляпок на ножках, а также большое количество микологических художественных трудов. Петербуржца вдохновляют, прежде всего, красивые детали. При сборе он отдает приоритет необычным поганкам и красавцам-мухоморам.

Александр Вязьменский — иллюстратор Красных книг России и Петербурга. Рисунки грибов также прославили художника и за границей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что любители «тихой охоты» рассказали, как они находят грибы в необычных местах.

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