В Ленобласти заметили «странные грибы»

Любители «тихой охоты» рассказали, как они находят грибы в необычных местах.

По их словам, грибы «прячутся» от людей под прошлогодними листьями и корягами. Фотографиями своих находок горожане поделились в группе в социальной сети «ВКонтакте» «Грибы и Грибники СПб».

«Как-то странно начался сентябрь какие-то странные грибы. Приходится доставать из нор и корней… мне одной так везет?», — рассказала петербурженка в группе соцсети «ВКонтакте» «Грибы и Грибники СПб».

Грибы были найдены во Всеволожском районе Ленобласти.

«Тоже отрывали грибы неоднократно в этом году. Здесь на фото белый рос горизонтально, ножка под корнем дерева. Стали его доставать, а там ещё и малышня», — рассказали пользователи Сети.

Ранее gazeta.spb.ru сообащала о том, что приближается осень, жара спала, начались дожди, а значит — наступает самое грибное время года. Сейчас даже неискушенному грибнику хочется попытать счастья в “тихой охоте”.