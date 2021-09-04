В Ленобласти заметили «странные грибы»

В Ленобласти заметили «странные грибы»
Грибы были найдены во Всеволожском районе Ленобласти. Фото: vk.com/grib_spb

Любители «тихой охоты» рассказали, как они находят грибы в необычных местах.

По их словам, грибы «прячутся» от людей под прошлогодними листьями и корягами. Фотографиями своих находок горожане поделились в группе в социальной сети «ВКонтакте» «Грибы и Грибники СПб».

«Как-то странно начался сентябрь какие-то странные грибы. Приходится доставать из нор и корней… мне одной так везет?», — рассказала петербурженка в группе соцсети «ВКонтакте» «Грибы и Грибники СПб».

Грибы были найдены во Всеволожском районе Ленобласти.

«Тоже отрывали грибы неоднократно в этом году. Здесь на фото белый рос горизонтально, ножка под корнем дерева. Стали его доставать, а там ещё и малышня», — рассказали пользователи Сети.

Ранее gazeta.spb.ru сообащала о том, что приближается осень, жара спала, начались дожди, а значит — наступает самое грибное время года. Сейчас даже неискушенному грибнику хочется попытать счастья в “тихой охоте”.

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