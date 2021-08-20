Солить и жарить или не трогать? Как найти съедобные грибы в Ленобласти

Приближается осень, жара спала, начались дожди, а значит — наступает самое грибное время года. Сейчас даже неискушенному грибнику хочется попытать счастья в “тихой охоте”. Чтобы найти грибы, никаких специальных навыков не требуется — только внимательность и правильный настрой. Но вот как отличить съедобную добычу от ядовитой? Разбираемся, какие грибы можно сразу отправлять на сковородку, а от каких лучше держаться подальше.

В первую очередь — нужно обратить внимание на внешний вид найденного гриба.

Не спешите его срезать — посмотрите, ползают ли по нему насекомые. Если в грибе содержится яд, на него не заползет ни божья коровка, ни муравей. Насекомые, как и животные, чувствуют токсичные флюиды гриба и стараются их избегать.

Второй важный признак — запах, который исходит от гриба. Ядовитые грибы не пахнут “грибами”, они часто издают тяжелый неприятный запах, похожий на медикаменты или запах гнили.

Такие грибы могут иметь яркий окрас (как всем известный мухомор), или становиться яркими на срезе ножки. Чтобы обезопасить себя, фотографии ядовитых грибов лучше держать под рукой — заранее скачать на телефон или распечатать. Например, самый опасный гриб Ленинградской области, “бледная поганка”, ежегодно попадает в корзинки неопытных грибников под видом шампиньона или сыроежки.

К сожалению, ужин с гарниром из поганки может стать последним.

Не попасть впросак поможет простое правило начинающего грибника — собирать только самые узнаваемые, “популярные” грибы. Их можно есть без дополнительной обработки, даже если они останутся непрожаренными — не беда. Белый гриб — изображения этих грибов можно найти даже в детских книжках, но лучше все-таки воспользоваться официальным справочником. Рыжик — яркий и аккуратный грибок с красновато-оранжевой шляпкой. И груздь — близкий родственник рыжика, ценимый поварами как деликатес.

Конечно, на этом виды съедобных грибов Ленинградской области не заканчиваются — но многие из них нужно долго жарить, солить или вымачивать, сливая несколько раз воду. Для человека, в первый раз отправившегося на “тихую охоту”, такие кулинарные эксперименты могут закончиться не слишком удачно. И конечно нужно обратить внимание на место сбора лесного “урожая”. Грибы, как губка, впитывают все тяжелые металлы и канцерогены, так что для прогулки грибники выбирают экологически чистые районы. Например, недалеко от Петербурга это леса в районе станций Лосево, Сосново, Кузнечное. Славятся чистотой берега озера Зеркального, посёлки Заходское и Рощино.