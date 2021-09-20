На Будапештской ранее судимый достал нож, чтобы не платить за напитки

На Будапештской ранее судимый достал нож, чтобы не платить за напитки
Мужчина не захотел платить. Фото: unsplash.com

Злоумышленника удалось обезвредить полицейскому, который как раз проходил мимо.

Во Фрунзенском районе вечером 19 сентября сотруднику правоохранительных органов удалось обезвредить налетчика на АЗС. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел на улице Будапештской. Там мужчина, не желающий платить за пару банок напитка, начал угрожать сотрудницам заправки ножом. На происходящее обратил внимание полицейский, который вмешался, потребовав прекратить.

Злоумышленник не послушался и набросился с ножом на мужчину, а тот произвел выстрел прямо в ногу. После этого полицейский оказал пострадавшему первую помощь и вызвал медиков.

Личность налетчика установлена: это 42-летний ранее судимый петербуржец. В отношении него возбудили уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге задержали водителя «Кадиллака», который сбил детей на Лиговском проспекте.

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