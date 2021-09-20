В Петербурге задержали водителя «Кадиллака», который сбил детей на Лиговском проспекте

В воскресенье, 19 сентября, на Лиговском проспекте лихач на «Кадиллаке» сбил двоих подростков, переходивших дорогу на «зеленый». Сегодня стало известно, что нарушителя задержали.

Инцидент произошел в 17:25 на пересечении Лиговского проспекта и Транспортного переулка. 17-летний молодой человек и 15-летняя девятиклассница переходили проезжую часть в зоне пешеходного перехода на разрешающий сигнал светофора, но водителя внедорожника это не убедило — мужчина пронесся на «красный», сбив детей, и скрылся с места происшествия.

В результате дорожного инцидента девушке потребовалась госпитализация — её состояние медики оценили как среднетяжелое. Парень получил легкие травмы, и после оказания первой помощи его отпустили домой.

Однако избежать розыска злостному нарушителю ПДД не удалось. Информацию с приметами внедорожника под управлением лихача передали всем патрульным нарядам полиции. Выследить «Кадиллак» удалось к утру 20 сентября — иномарку остановили в Выборгском районе Петербурга на проспекте Мориса Тореза.

Как выяснилось, за рулем «Кадиллака» находился 24-летний уроженец Всеволожска, но машина, по информации «Фонтанки», оформлена на 56-летнего жителя Всеволожска. Так или иначе, и внедорожник, и виновник ДТП доставлены в отдел ГИБДД Центрального района для дальнейшего административного расследования.

Напомним, что в тот же день на Каменноостровском проспекте в Петроградском районе иномарка вылетела на тротуар, сбив двоих прохожих. Водитель «Субару» и двое его пассажиров отделались испугом, а вот пешеходов пришлось госпитализировать. Детали ДТП выясняются.