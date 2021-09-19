На Каменноостровском иномарка вылетела на тротуар, сбив пешеходов

На Каменноостровском иномарка вылетела на тротуар, сбив пешеходов
Перекресток улицы Куйбышева и Каменноостровского проспекта. Фото: "Яндекс карты"

В Петербурге в Петроградском районе города произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого на земле оказались пешеходы.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Северной столице пишут, что пострадавших пришлось доставить в больницу с травмами различной степени тяжести.

Дорожно происшествие произошло в субботу вечером, 18 сентября, на перекрестке улицы Куйбышева и Каменноостровского проспекта.

По словам свидетелей случившегося в социальных сетях, преодолев Троицкий мост, «Субару» вылетел на тротуар. Машина задела столб и сбила пешеходов. Один из потерпевших, мужчина, отлетел на газон.

На место ДТП прибыли МЧС, бригады скорой помощи, реанимация и сотрудники Госавтоинспекции.

Кроме того, авария перекрыла движение транспорта в сторону Горьковской.

В настоящий момент неизвестно о состоянии пешехода. А вот водитель иномарки, а также два его пассажира, в помощи медиков не нуждались.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водитель BMW пострадал в ДТП на КАДе, на месте реанимация.

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