Водитель BMW пострадал в ДТП на КАДе, на месте реанимация

Водитель BMW пострадал в ДТП на КАДе, на месте реанимация
ДТП на КАД. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На Кольцевой автодороге Петербурга легковой автомобиль влетел в дорожное ограждение. Водитель пострадал.

Авария случилась вечером субботы, 18 сентября, на Новочеркасском проспекте. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, черный BMW врезался в ограждения на внешнем кольце КАД после заезда с Софийской улицы. И добавили, что автомобилист ехал на большой скорости, из-за чего его начало кидать в разные стороны проезжей части. К месту аварии прибыла машина реанимации.

По данным 78.ru, водитель иномарки пострадал, степень и характер повреждений уточняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ДТП с легковушкой и «ГАЗелью» собрало пробку на Новочеркасском проспекте.

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