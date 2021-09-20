В Петербурге ожидается +10 градусов во вторник

В Петербурге ожидается +10 градусов во вторник
Погода будет облачной. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Во вторник, 21 сентября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

Обойдется без существенных осадков. В конце дня местами пройдет небольшой дождь. Ветер восточный, северо-восточный умеренный.

Согласно данным в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха в ночное время ожидается на уровне +3…+5 градусов, в пригородах местами столбики термометров опустятся до 0 градусов.

Днём температура воздуха ожидается на уровне +8…+10 градусов. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рабочая неделя начнется в Петербурге с теплой погоды. Как сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ночь на понедельник столбики термометров опустятся до +11…+13 градусов, днем потеплеет до +20…+22.

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