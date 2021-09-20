Пострадавший в Перми рассказал о студенте, который устроил стрельбу

Пострадавший в Перми рассказал о студенте, который устроил стрельбу
Вуз, в котором произошла стрельба. Фото: СК РФ

Студент первого курса, пострадавший при стрельбе Пермского государственного университета рассказал, что стрелявший Тимур Бекмансуров ничего не говорил, а «просто шел и стрелял».

«Мы с другом прошли за проходную, как раз услышали пальбу. Увидели, что он стреляет, побежали обратно к факультету, он побежал к мехмату. Я зажался возле забора, прижался. Он увидел меня, я пригнулся. Он выстрелил и попал в палец на левой ноге. Он просто шел и стрелял из дробовика. Он был во всем черном, на груди патронтаж. Ничего не говорил», — приводит его словам РИА «Новости».

Напоминаем, что инцидент произошел утром 20 сентября. 18-летний стрелок устроил стрельбу на территории вуза. Погибли шесть человек, еще 24 пострадали. Известно, что ружье он приобрел в мае 2021 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что стрелка доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. У него были зафиксированы ранения груди и конечностей. Парень находился без сознания, его подключили к аппарату ИВЛ. Пока непонятно, на самом ли деле он умер.

пермь стрельба студент


 

Новости партнеров
Павел Глоба предрек перемены для 4 знаков зодиака в октябре
Павел Глоба предрек перемены для 4 знаков зодиака в октябре
В петербургских магазинах
В петербургских магазинах "О`кей" покупатели стояли в очередях из-за технического сбоя
Синоптики обещают жителям Ленобласти заморозки на этой неделе
Синоптики обещают жителям Ленобласти заморозки на этой неделе
Впереди Европы всей: эстонцы неожиданно быстро признали Спутник V
Впереди Европы всей: эстонцы неожиданно быстро признали Спутник V
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пострадавший в Перми рассказал о студенте, который устроил стрельбу
Прокуратура начала проверку после падения ребенка из окна в Ленобласти
Семак подвел итоги матча с «Рубином»
В Петербурге свободно более 21 % коек для ковид-пациентов
На проспекте Медиков загорелось заброшенное здание
Дубль Артема Дзюбы принес «Зениту» победу над «Рубином» в матче РПЛ
Онлайн-эфир «Недвижимость Петербурга II» состоится 5 октября
В Петербурге ожидается +10 градусов во вторник