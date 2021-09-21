Суд Петербурга оштрафовал мужчину за празднование юбилея «Алисы»

Дзержинский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности мужчину по статье «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Северной столицы 20 сентября, Сергея Северова оштрафовали на 10 тыс. рублей.

Установлено, что Северов и другие граждане, которых было не менее 60 человек, 18 сентября, вечером, находились на Дворцовой набережной у дома № 8.

Они участвовали в массовом одновременном пребывании граждан. Тема «мероприятия» — юбилей музыкальной группы «Алиса».

Большая компания выкрикивала название группы, горланила их песни, жгла красные файеры и выходила на проезжую часть. Последнее спровоцировало пробку и создало аварийно-опасную ситуацию.

Сергей Северов свою вину не признал. Он заявил, что просто проходил мимо, как вдруг к нему подошли 10 полицейских и увезли в отдел.

Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в 10 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что иск экс-солистки «Ленинграда» к Сергею Шнурову суд рассмотрит в конце августа.