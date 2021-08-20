Иск экс-солистки «Ленинграда» к Шнурову суд рассмотрит 26 августа

Хамовнический суд Москвы проведёт предварительное заседание по иску бывшей участницы группы «Ленинград» Алисы Вокс к лидеру коллектива Сергею Шнурову.

Заседание состоится в четверг, 26 августа, в 9:50. Экс-солистка Алиса Кондратьева намерена взыскать 19,5 млн рублей за исполнение песен после ее ухода.

Как сообщил ТАСС, суд назначил беседу по иску Кондратьевой к Шнурову, «Национальному цифровому агрегатору» и «Первому музыкальному издательству».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Шнуров отказывается выплачивать экс-солистке «Ленинграда» 19 млн рублей.