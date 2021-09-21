Ученые поняли, почему погибли библейские города

Ученые поняли, почему погибли библейские города
Авторы исследования думают, что катастрофа в Талль-эль-Хаммаме послужила основой библейского рассказа о гибели городов Содома и Гоморры. Фото: https://pixabay.com

Археологи, которые ведут раскопки на территории древнего ближневосточного города Телль-эль-Хаммам обнаружили доказательства, свидетельствующие о том, что город был разрушен примерно в 1650 году до нашей эры после взрыва гигантского ледяного метеорита.

Об этом сообщается в научном журнале Scientific Reports.

Город находится на территории современной Иордании. Когда-то здесь нашли слой древесного угля, золы, расплавленные кирпичи и глиняную посуду. Исследование показало, что 3600 лет назад на город обрушилась огненная буря, которая и уничтожила его.

Однако ни извержение вулкана, ни землетрясение или пожар не смогли бы привести к таким последствиям.

Ученые-международники выяснили, что над городом взорвался ледяной метеорит, его мощность была во много раз сильнее взрыва атомной бомбы. Почти сразу город загорелся, а через несколько секунд мощная ударная волна уничтожила все живое.

Через пару минут не стало и библейского города Иерихона.

В качестве доказательств ученые приводят найденные частицы минералов ударного происхождения и крошечные шарики расплавленного материала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Новосибирске тагарский меч скифской эпохи сдали на металлолом.

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