В Новосибирске тагарский меч скифской эпохи сдали на металлолом

Новосибирские исследователи изучили один из предметов, оказавшихся в пункте приема металлолома. Оказалось, что кто-то сдал, как ненужную вещь, тагарский меч, изготовленный во времена скифской эпохи.
В настоящий момент неясно, каким образом такая древняя находка могла оказаться сданной на металлолом. По всей видимости, это сейчас не главное. По мнению ученых, меч изготовлен в V-IV веке до нашей эры, его длина насчитывает 59,5 см.
Эксперты посчитали, что находка относится к типу коротких мечей. Были проведены необходимые исследования, чтобы идентифицировать предмет.
Очень может быть, что меч относиться к экспериментальным образцам III – II веков до нашей эры и был изготовлен в Южной Сибири.
Длина клинка составляет 45 см, а ширина – примерно семь. Орудие имеет плоскую рукоять и овально прямоугольную форму.
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