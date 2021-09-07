В Крыму обнаружили череп древней гигантской гиены

Российские ученые нашли в Крыму свидетельства существования ныне вымершей гигантской гиены пахикрокуты.

Череп гигантской гиены обнаружили ученые Крымского федерального университета. Об этом сообщили в пресс-службе вуза. Находку совершили в пещере «Таврида», расположенной в Белогорском районе Крыма.

Найденный череп сохранился практически в идеальном состоянии. Гиена, которой он принадлежал, занимает промежуточное эволюционное положение между поздними европейскими гиенами и более ранними азиатскими. Ранее в России был найден всего один такой череп, а в мире — всего два в Китае.

Также в этой пещере нашли сохранившийся клык саблезубой кошки гомотерии.

В университете объяснили, что такие находки представляют большую ценность, поскольку обычно такие ископаемые успевают поломаться за миллионы лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что китайские археологи доказали, что люди пили пиво 9000 лет назад.