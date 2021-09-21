Дельта-штамм: помолодел и особо опасен?

В РФ сегодня больше 95% всех выявляемых вирусов новой коронавирусной инфекции — это «дельта»-штамм. Об этом заявили в Роспотребнадзоре. Что такое дельта-штамм? И чем он отличается от своих предшественников?

В июле 2021 года штамм «дельта» стал превалирующим во многих странах мира, на сегодняшний день до 70% всех случаев инфицирования связывают с этим штаммом коронавируса.

«Так же как в значительной части нашей страны сегодня доминирует. Но я хочу сказать, что его «преимущество» в том, что он не вызывает очень тяжелых форм заболевания», — цитирует «Интерфакс» Анну Попову, руководителя Роспотребнадзора, главного государственного санитарного врача РФ.

При этом ранее в Роспотребнадзоре заявляли, что новый дельта-штамм наиболее заразный. Если раньше один заболевший человек мог заразить одного-двух человек, то теперь это число доходит до пяти-шести.

« Именно поэтому при отслеживании контактных Роспотребнадзор для «дельта»-варианта берет под наблюдение большее количество людей», — говорилось в сообщении ведомства.

Симптомы «дельта»-штамма

Течение болезни при «дельта»-варианте коронавирусной инфекции отличается большей стремительностью и чаще бывает более тяжелым. Как рассказали в Роспотребнадзоре, у больных преобладают среднетяжелые, тяжелые, реже регистрируется бессимптомные и легкие формы.

Лечение таких пациентов более сложное и продолжительное.

Классические симптомы заболевания, вызванного «дельта»-вариантом: лихорадка, кашель, потеря обоняния и вкуса.

К ним добавляются симптомы, характерные для ОРВИ и кишечной инфекции: насморк, головные боли, боль в горле, диарея, реже — тошнота и рвота.

«Дельта» у детей

Штамм коронавируса «дельта» действительно «помолодел», говорят ученые.

В зоне риска – молодые люди от 14 до 29 лет. Именно они чаще пользуются общественным транспортом, ходят на работу, общаются в нерабочее время с большим количеством людей.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что только массовая (как минимум 60% населения) вакцинация поможет прервать цепочку заражений и позволит предотвратить появление новых вариантов инфекции. Кроме того, важнейшей мерой профилактики остается соблюдение санитарных мер — социальной дистанции и масочного режима.