Карпин прокомментировал решение Дзюбы пропустить октябрьские сборы

Карпин прокомментировал решение Дзюбы пропустить октябрьские сборы
Валерий Карпин. Фото: Российский футбольный союз

Главный тренер сборной России подтвердил, что футболист не чувствует, будто находится в подходящей для игр форме.

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, что думает о решении нападающего Артема Дзюбы пропустить октябрьские сборы. Об этом сообщили в пресс-службе национальной команды.

Карпин отметил, что сегодня, 21 сентября, у них с Дзюбой состоялся разговор. Футболист признался, что находится сейчас не в лучшей форме и хочется сконцентрироваться на матчах «Зенита».

На вопрос о том, готов ли Карпин вызвать Дзюбу в сборную, если тот наберет форму к ноябрю, он ответил утвердительно.

«Если тренерский штаб посчитает, что он сможет помочь сборной, то, конечно, будет вызван. Собственно, как это сейчас и произошло, когда Дзюба оказался в расширенном списке игроков, вызванных на октябрьские матчи»,

— пояснил тренер.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что нападающий Дзюба отказался играть за сборную России, пока не придет в форму.

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