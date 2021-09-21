В ЗакС Петербурга пришли «Новые люди»

Партия «Новые люди» получила, согласно предварительным итогам выборов в Законодательное собрание Петербурга, более 10% голосов граждан. И готова стать той самой оппозицией, появления которой так ждали горожане.

«Новых людей» поддержали по всей стране. Прохождение в Госдуму пятой партии стало одной из главных интриг завершившихся в России выборов. В итоге — три миллиона голосов людей, рискнувших, но поверивших в обновление.

«Это наша большая радость, что в стране есть три миллиона Новых людей. Все они очень разные, но я думаю, нас объединяет идея развития. Потому что стране нужен прогресс, нужна устремленность в будущее»,

— сообщил на итоговой пресс-конференции лидер «Новых людей» Алексей Нечаев.

Как сказал политик, партия делает открытое предложение тем политическим силам, которые не смогли пробиться в Госдуму. Голоса их сторонников не должны пропасть. «Новые люди» готовы продвигать их инициативы и законопроекты, не претендуя на авторство.

Но успех у партии не только на федеральном уровне. Что касается выборов в петербургский парламент, то тут «Новые люди» тоже получили более 10% при традиционно низкой в Северной столице явке.

Причем победа у партии не только по списку. Фракция будет состоять из трех человек — Дмитрия Павлова поддержали в округе №24, несмотря на тернистый путь к успеху. На тот момент действующий депутат местного парламента Юрий Бочков всячески ставил палки в колеса главному сопернику на выборах, но жители в итоге сами сделали свой выбор — в пользу Павлова. Дмитрий обратился к горожанам, поблагодарив каждого, кто его поддержал.

«Впереди нас ждет большая работа. Люди голосовали за нас с надеждой. Для нас важно, чтобы их ожидания не были обмануты»,

— сказал он.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что названы результаты выборов в Госдуму после подсчета 100% голосов.