Вассерман предложил сократить срок обучения в школах

Так, телеведущий Анатолий Вассерман отметил, что лично для него это - формирование целостной картины мира. Фото: скриншот Instagram

Так, телеведущий Анатолий Вассерман отметил, что лично для него это - формирование целостной картины мира. Фото: скриншот Instagram

Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман предложил уменьшить срок обучения в школах России.

Телеведущий обратил внимание на то, что изменения в образовании должны начаться с изменения цели обучения, только потом можно будет сказать, какие средства нужны для ее достижения. Так, он отметил, что лично для него это — формирование целостной картины мира. Об этом сообщает «Подъем».

Мужчина предложил уменьшить срок обучения школьников с 11 до восьми лет, потому что, он считает, что 11 лет обучения — это слишком долго. Он уверен, что человека можно обучить за восемь лет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ведущий Анатолий Вассерман считает, что эксперимент с четырехдневной рабочей неделей вряд ли закончится чем-то хорошим. Он отметил, что нужно многое предусмотреть, прежде чем сокращать рабочую неделю. Важно, чтобы люди не стали меньше зарабатывать.