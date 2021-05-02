Вассерман рассказал о главном минусе четырехдневной рабочей недели

Вассерман рассказал о главном минусе четырехдневной рабочей недели
Анатолий Вассерман. Фото: скриншот Instagram

Ведущий считает, что эксперимент не будет удачным.

Ведущий Анатолий Вассерман считает, что эксперимент с четырехдневной рабочей неделей вряд ли закончится чем-то хорошим. Его слова цитирует «Московский комсомолец».

Он отметил, что нужно многое предусмотреть, прежде чем сокращать рабочую неделю. Важно, чтобы люди не стали меньше зарабатывать, заявил Вассерман.

«Поскольку у нас довольно много коротких рабочих недель с праздниками, то, думаю, есть достаточный статистический материал, чтобы оценить, как влияет сокращение рабочей недели на производительность труда»,

— сказал он.

Вассерман добавил, что идея зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева – это «красивые слова», которые не подкреплены никакими расчетами.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Медведев предложил поэкспериментировать с четырехдневной рабочей неделей.

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