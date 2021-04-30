Медведев предложил поэкспериментировать с четырехдневной рабочей неделей

Он считает, что для начала можно ввести короткую рабочую неделю лишь в некоторых регионах.

Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев рассказал о необходимости сократить рабочую неделю до четырех дней. Он считает, что можно провести для начала эксперимент в некоторых регионах, чтобы избежать ошибок при реализации инициативы в масштабах целой страны. Об этом сегодня, 30 апреля, сообщает ТАСС.

Медведев подчеркнул, что ни в коем случае не должны упасть размеры зарплат и производительность труда. Также нельзя допустить безработицы.

«Можно это делать в масштабах эксперимента в целом регионе, в группе компаний и так далее — сокращать на час, на два, на три»,

— отметил зампред Совбеза РФ.

Он уверен, что многие страны придут к тому, что в неделю будет только четыре рабочих дня, а не пять.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Медведев после ухода из правительства начал зарабатывать вдвое больше.