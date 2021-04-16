Медведев после ухода из правительства начал зарабатывать вдвое больше

В 2020 году экс-премьер заработал 18 млн рублей.

Заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал о своих доходах в 2020 году. Он успел заработать 18,1 миллионов рублей. Об этом говорится в декларации, опубликованной 16 апреля на сайте Кремля.

Известно, что будучи главой правительств РФ, Медведев получал 11 миллионов рублей. Также стало известно о доходах пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова – он получил 12,5 миллионов рублей, а мэр Москвы Сергей Собянин – 8,2 миллиона.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стало известно, сколько заработал Путин за 2020 год. У президента есть недвижимость, а также автомобили.