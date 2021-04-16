Стало известно, сколько заработал Путин за 2020 год

У президента есть недвижимость, а также автомобили.

Президент России Владимир Путин в 2020 году заработал почти 10 миллионов рублей. О его доходах сообщается в декларации, опубликованной на сайте Кремля.

Известно, что в собственности президента числятся квартира площадью 77 квадратных метров и 153,7 квадратных метров, а также два гаража площадью по 18 квадратных метров. Помимо этого у Путина есть два автомобиля ГАЗ 21М («Волга»), «Нива» и автомобильный прицеп «Скиф». Напоминаем, что до этого глава государства заработал 8,65 миллиона рублей, а рекордный доход был в 2017 году – тогда президент заработал более 18,7 миллионов рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что семья президента Украины заработала больше 800 тысяч долларов за 2020 год. Сумма налогов, уплаченных главой государства и его семьей, составила 66,7 тысяч долларов.