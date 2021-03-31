Семья президента Украины заработала больше 800 тысяч долларов за 2020 год

В 2019 году доходы Зеленского и его семьи превысили 1 млн долларов. Фото: сайт Президента Украины

В 2019 году доходы Зеленского и его семьи превысили 1 млн долларов. Фото: сайт Президента Украины

Семья украинского президента Владимира Зеленского задекларировала 817 тысяч долларов доходов за прошлый год. Зарплата лидера государства при этом составила 12 тысяч долларов.

О доходах главы Украины и его семьи в среду, 31 марта, сообщила пресс-служба офиса президента. Кроме того, в 2020 году Зеленский получил 166,4 тысяч долларов в качестве роялти. Также в его временное владение перешел новый объект недвижимости — государственная дача.

При этом семья украинского президента продажа жилье и земельный участок в селе Иванковичи под Киевом, выручив 484 тысяч долларов. Еще 96 тысяч долларов принесла сдача недвижимости в аренду. Проценты по депозитам и доходы по облигациям составили 15,8 тысяч долларов, а зарплата и роялти первой леди Украины, Елены — 34,2 тысячи.

Сумма налогов, уплаченных главой государства и его семьей, составила 66,7 тысяч долларов.

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