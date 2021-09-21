На реставрацию театра «Мюзик-Холл» будет выделено 4,5 млрд рублей

На реставрацию театра «Мюзик-Холл» будет выделено 4,5 млрд рублей
В плохом состоянии находятся его фасад, крыша и другое. Фото:Baltphoto/ Петр Прайс

Глава Петербурга Александр Беглов подписал документ о внесении изменений в госпрограмму «Развитие сферы культуры в Петербурге». Теперь большую сумму выделят на реставрацию театра «Мюзик-Холл»

Сейчас здание бывшего Народного дома императора Николая II, где размещается театр «Мюзик-Холл», требует капремонта. В плохом состоянии находятся его фасад, крыша и другое. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

На ремонт театра из бюджета Петербурга выделят 4,5 млрд рублей. Его начнут уже в следующем году. Возможно, на это уйдет три года. При этом каждый год будут выделять 1,5 млрд рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Северной столицы отказали Евангельской христианской церкви «Осанна» в передаче в безвозмездное пользование сроком на 100 лет здания бывшей Англиканской церкви, где планируется разместить концертный зал театра «Мюзик-Холл» — в комплексе зданий бывшей Англиканской церкви.

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