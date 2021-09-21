В Китае детям ограничили время использования TikTok до 40 минут в день

В Китае детям ограничили время использования TikTok до 40 минут в день
Это решение приняли с целью защитить детей от вредного влияния. Фото: pixabay

Владельцы китайской версии приложения TikTok ограничили время просмотра контента для детей младше 14 лет.

Теперь дети могут сидеть в популярном приложением только 40 минут в день в любое время с шести утра до десяти вечера. В другое время платформа будет недоступна. Такой детский режим будет распространяться на всех, кто зарегистрировались в приложении, используя свою настоящую дату рождения. Об этом сообщает CNN.

Это решение приняли с целью защитить детей от вредного влияния. Главный конкурент приложения платформа Kuaishou приняла такие же меры еще два года назад.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что министр иностранных дел России Сергей Лавров стал героем флешмоба #ПомахалМне в социальной сети TikTok. Суть флешмоба заключается в том, чтобы взять видео, на котором глава МИД кому-то машет и посылает воздушный поцелуй, а после смонтировать его с роликом с собственным участием

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