Сергей Лавров c воздушным поцелуем стал героем флешмоба в TikTok

Сергей Лавров c воздушным поцелуем стал героем флешмоба в TikTok
Глава МИД Сергей Лавров стал героем флешмоба. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Министр иностранных дел России Сергей Лавров стал героем флешмоба #ПомахалМне в социальной сети TikTok.

Суть флешмоба заключается в том, чтобы взять видео, на котором глава МИД кому-то машет и посылает воздушный поцелуй, а после смонтировать его с роликом с собственным участием. Готовые видео участники флешмоба размещают с хэштегом #ПомахалМне в соцсетях.

Видео с Лавровым, которое попало в флешмоб, было взято с саммита БРИКС 2015 года. На отрывке улыбающийся министр посылает воздушный поцелуй. Официальный представитель МИД Мария Захарова тогда объясняла, что Лавров посылал этот поцелуй своей коллеге Маите Маите Нкоана-Машабане, которая в те годы была главой МИД ЮАР.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пользователи Instagram пожаловались на сбой в работе социальной сети.

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