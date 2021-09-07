Сергей Лавров c воздушным поцелуем стал героем флешмоба в TikTok

Министр иностранных дел России Сергей Лавров стал героем флешмоба #ПомахалМне в социальной сети TikTok.

Суть флешмоба заключается в том, чтобы взять видео, на котором глава МИД кому-то машет и посылает воздушный поцелуй, а после смонтировать его с роликом с собственным участием. Готовые видео участники флешмоба размещают с хэштегом #ПомахалМне в соцсетях.

Видео с Лавровым, которое попало в флешмоб, было взято с саммита БРИКС 2015 года. На отрывке улыбающийся министр посылает воздушный поцелуй. Официальный представитель МИД Мария Захарова тогда объясняла, что Лавров посылал этот поцелуй своей коллеге Маите Маите Нкоана-Машабане, которая в те годы была главой МИД ЮАР.

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