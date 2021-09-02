Пользователи Instagram пожаловались на сбой в работе социальной сети

Пользователи Instagram пожаловались на сбой в работе социальной сети
В работе Instagram произошел массовый сбой. Фото: Pixabay

Пользователи социальной сети Instagram заявили о сбоях в работе сервиса.

Об этом стало известно в четверг, 2 сентября. Согласно данным сайта Downdetector, сбой произошел около 10 часов утра.

Пользователи из России, Финляндии, Бельгии, Японии и еще ряда государств рассказали, что их новостная лента и Stories не загружаются, также они не могут писать друг другу личные сообщения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о сбое в работе сервисов Google. На неполадки, в основном, пожаловались российские пользователи.

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Пользователи Instagram пожаловались на сбой в работе социальной сети