Пользователи Instagram пожаловались на сбой в работе социальной сети

Пользователи социальной сети Instagram заявили о сбоях в работе сервиса.

Об этом стало известно в четверг, 2 сентября. Согласно данным сайта Downdetector, сбой произошел около 10 часов утра.

Пользователи из России, Финляндии, Бельгии, Японии и еще ряда государств рассказали, что их новостная лента и Stories не загружаются, также они не могут писать друг другу личные сообщения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о сбое в работе сервисов Google. На неполадки, в основном, пожаловались российские пользователи.