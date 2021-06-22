В работе Google произошел сбой

В работе сервисов Google произошел сбой. Соответствующие данные приводит портала Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.
Неполадки в работе сервиса заметили во вторник, 22 июня. На неполадки, в основном, пожаловались российские пользователи.
Большая часть пользователей жаловалась на сбои в работе сайта (71%) и проблемы при попытке войти в учетную запись (28%).
Чаще всего жалобы поступают из Москвы и Петербурга.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что накануне был зафиксирован массовый сбой работе Instagram.