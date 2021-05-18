В работе Instagram зафиксирован массовый сбой

В понедельник, 18 мая, в работе социальной сети Instagram произошел сбой.

По данным портала Downdetector, пользователи массово жалуются на проблемы с загрузкой новостной ленты (60%), на работу Stories (21%), а также с авторизации (18%).

Больше всего жалоб поступило из России, Германии, США, Канады, Великобритании и ряда других стран.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пользователи из более чем 20 стран мира сообщили о сбое в работе социальной сети Facebook 26 августа. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.