На пляжах Кипра появилась инфраструктура для отдыха инвалидов

На пляжах Кипра появилась инфраструктура для отдыха инвалидов
Появились своеобразные рельсовые дорожки, по которым от пляжа и до самой воды ездит кресло из нержавеющей стали. Фото: pixabay.com

Ездить по пляжу на инвалидной коляске — трудно, поэтому люди с ограниченными возможностями или вынуждены просить помощи, или вовсе не могут отдыхать на берегу моря. Так, в рамках проекта ERMIS II на некоторых пляжах Кипра и Греции появились специальное оборудование, которое поможет людям с инвалидностью самостоятельно искупнуться в море.

На пляжах установили систему перил и спуски к воде, по которым достаточно просто ездить на кресле. Поставили коляски, которые предназначены именно для езды по песку. Появились своеобразные рельсовые дорожки, по которым от пляжа и до самой воды ездит кресло из нержавеющей стали. Оно позволяет людям с ограниченными возможностями самостоятельно купаться в море. Об этом сообщает «Российская газета».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что поездка к морю оказалась роковой. На Кипре скончалась российская туристка.

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