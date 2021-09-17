Вышла из моря и скончалась: россиянку не смогли спасти на Кипре

Россиянка вышла из моря на Кипре и потеряла сознание. Фото: pixabay

Россиянка вышла из моря на Кипре и потеряла сознание. Фото: pixabay

Поездка к морю оказалась роковой. На Кипре скончалась российская туристка.

Пожилая женщина выходила из моря, затем она потеряла сознание. Об этом пишет портал In-Cyprus.

На острове Кипр скончалась 81-летняя женщина, прибывшая из России.

Согласно данным местных правоохранителей, гражданке Российской Федерации стало плохо, когда она выходила из воды рядом с городом Ларнака.

Пенсионерка оказалась на земле в 300 метрах от спасательной вышки. Реанимировать женщину, к сожалению, не удалось.

Медики скорой помощи, как можно скорее привезли женщину в местную больницу. Доктора констатировали ее смерть.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянка рассказала, почему соотечественники не любят отдыхать с немцами.