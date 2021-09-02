Россиянка рассказала, почему соотечественники не любят отдыхать с немцами

Россиянка рассказала, почему соотечественники не любят отдыхать с немцами
По словам опрошенных, их смущает привычка гражданок Германии загорать нагишом. Фото: https://pixabay.com

Российская туристка провела небольшое исследование — опрос среди отдыхающих и турагентов. Она узнала с представителями каких наций россияне не любят отдыхать.

Путешественники часто приходят в турагентства и просят подобрать гостиницу, где отдыхают иностранцы, но при этом не хотят, чтобы это были немцы. По словам опрошенных, их смущает привычка гражданок Германии загорать нагишом. Об этом сообщает «Лента.ру».

Также путешественница обратила внимание на то, что россияне не любят отдыхать с китайцами. Многие соотечественники заявляют, что китайцы шумные и суетливые. По их словам, даже три китайца могут создать видимость, будто за стенкой живет человек 20, рассказывает автор.

Путешественница отметила, что туристам-россиянам не нравится отдыхать рядом с турками, потому что они тоже громко себя ведут, а их дети иногда «бросаются едой и залезают на столы в ресторанах».
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Петербурга провели опрос среди китайских туристов и выяснили, что их привлекает в Северной столице и что они хотели бы увидеть во время своего путешествия.
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