Китайские туристы рассказали об идеальном отдыхе в Петербурге

Власти Петербурга провели опрос среди китайских туристов и выяснили, что их привлекает в Северной столице и что они хотели бы увидеть во время своего путешествия.

В пилотном опросе комитета по развитию туризма Петербурга приняли участие около тысячи китайцев. Выяснилось, что туристы из КНР считают, что лучше всего ездить в город на Неве осенью, и не советуют посещать его весной. Лучшими достопримечательностями они считают музеи и театры. Также китайским гостям интересны тематические экскурсии и необычные впечатления.

Треть опрошенных заявили, что готовы тратить по 5-10 тысяч юаней в день (56,5-113 тысяч рублей) во время поездки. Это подчеркивает растущую платёжеспособность китайских граждан.

При этом китайцы выразили желание увидеть на улицах Петербурга таблички на родном языке. Также они хотели бы встречать больше персонала, говорящего на их языке.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург стал вторым по популярности у туристов в России.