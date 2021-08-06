Петербург стал вторым по популярности у туристов в России

Спрос на авиабилеты в Северную столицу поднялся на 40% по сравнению с прошлым годом. Фото: пресс-служба Комитета по развитию туризма в Санкт-Петербурге

Спрос на авиабилеты в Северную столицу поднялся на 40% по сравнению с прошлым годом. Фото: пресс-служба Комитета по развитию туризма в Санкт-Петербурге

Спрос на поездки в Петербург вырос с начала этого года. Город на Неве попал в том популярных туристических направлений по бронированию билетов.

Такие данные предоставил сервис OneTwoTrip. Как сообщили в городском комитете по развитию туризма, больше всего перелетов российские путешественники совершили в Москву: на столицу пришлось 34% всех авиабилетов этой весной. Спрос на поездки в Москву вырос на 10%.

На вторую строчку рейтинга попал Петербург с долей 11%. Спрос на авиабилеты в Северную столицу поднялся на 40% по сравнению с прошлым годом.

На поездах чаще всего ездили в Москву, Петербург и Краснодар. В эти города оформлено 26%, 11% и 2,6% билетов соответственно.

При этом самыми познавательными путешествиями туристы назвали поездки в Петербург и Ленобласть.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что бизнес-туристы стали в два раза реже посещать Петербург.