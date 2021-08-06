Бизнес-туристы стали в два раза реже посещать Петербург

Цены на билеты в бизнес-класс до Петербурга выросли на 10% до 67,5 тысячи рублей. Фото: pixabay

Цены на билеты в бизнес-класс до Петербурга выросли на 10% до 67,5 тысячи рублей. Фото: pixabay

В этом году в двух российских столицах — Петербурге и Москве — упало число бизнес-туристов. Город на Неве потерял более половины деловых путешественников.

По данным компании «Аэроклуб», в первом полугодии 2021 года бизнесмены стали на 35% реже покупать авиабилеты. Цены на билеты в бизнес-класс до Петербурга выросли на 10% до 67,5 тысячи рублей. Эконом-класс стоит около 9 тысяч рублей — цена не поднималась с 2019 года.

Пандемия негативно повлияла и на глубину бронирования. Как и в прошлом году, более 70% деловых туристов покупали авиабилеты не раньше, чем за неделю до командировки, тогда как в 2019 году каждый пятый бизнес-турист бронировал билеты за три недели до поездки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российским туристам рассказали, как избежать срыва поездки за границу.