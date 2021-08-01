Российским туристам рассказали, как избежать срыва поездки за границу

Во время пандемии многие страны постоянно меняют условия для въезда туристов. Россиянам рассказали, как лучше спланировать путешествие за границу в условиях COVID-19.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин заявил в беседе с радио Sputnik, свободный въезд в страну будет гарантировать тем, у кого есть сертификат о вакцинации. Ряд стран особо оговаривает наличие «мокрой печати» на оригинале сертификата, другие – спрашивают QR-код.

Как отмечает Горин, будет разумнее доверить подготовку к поездке туристическим агентствам и туроператора, которые разбираются в требованиях.

Эксперт заявил, что поездка для туристов без сертификата вакцинации имеет свои особенности. ПЦР-тесты нужно сдавать перед вылетом на отдых и по возвращении домой. Привитые могут не сдавать тесты.

Горин посоветовал купить медицинскую страховку, включающую лечение коронавируса. Также есть специальная страховка «от невыезда», которая поможет не потерять деньги в случае заражения перед выездом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что туристов на Кипре обязали сдавать ПЦР-тест раз в неделю.