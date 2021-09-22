Ученые нашли новые свойства белков коронавируса

Новая информация о коронавирусе способна повлиять на разработку препаратов от Covid в будущем.

В журнале «Scientific Reports» пишут, что эксперты из медицинского университета имени Мечникова Министерства здравоохранения России и Института биорегуляции и геронтологии обнаружили у SARS CoV-2 участки белка, ничем не отличающиеся от человеческих.

Отмечается, что часть этих белков располагаются в шиповом белке вируса. Исследователи думают, что именно это дает ему возможность идти мимо иммунной защиты.

«Взаимодействие SARS CoV-2 с иммунной системой хозяина во многом определяется структурной близостью между вирусными и человеческими белками», — констатируют в статье.

По мнению ученых, более безопасными будут те препараты против коронавируса, которые вызывают образование антител против тех участков вирусных белков, которые менее всего похожи на человеческие белки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эксперт Минздрава призвал ввести обязательную вакцинацию от коронавируса.