Участник дрифт-заезда возле Исаакиевской площади рассекал на BMW с поддельными номерами

В минувшие выходные в центре города заметили четырех «дрифтеров». Задержать их по горячим следам не успели, но вот одного из нарушителей удалось отыскать: он лихачил на BMW с поддельными номерами.

О нарушителях спокойствия возле Исаакиевской площади в полицию заявил очевидец около часа ночи 18 сентября. К месту вызова направились сотрудники ДПС, но хулиганы успели скрыться. На расследование потребовалось несколько дней — к делу привлекли полицейских Адмиралтейского и Центрального района.

Правоохранители, изучив записи камер видеонаблюдения, установили, что четыре иномарки множество раз нарушали правила дорожного движения. Автомобили проезжали на «красный», выезжали на «встречку», совершали резкие маневры, не предупреждая других участников движения и в целом создавали небезопасную ситуацию на дороге.

Спустя несколько дней поисков полицейские установили одного из участников дрифт-заезда. Им оказался 24-летний безработный молодой человек из Красноярска, который рассекал на «BMW M1». В общей сложности, в его отношении составлено 11 административных протоколов о нарушении ПДД.

Помимо многочисленных штрафов, парню грозит и вовсе остаться без машины: иномарку изъяли для экспертизы, поскольку стражи порядка заподозрили, что госномера на ней поддельные. Если специалисты подтвердят эту версию, автовладельца могут привлечь к уголовной ответственности по ст. 326 УК РФ (подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства).

Остальным участникам дрифта также грозит разбирательство, как только их вычислят и найдут.