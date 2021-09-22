Экс-депутату Госдумы Глущенко, осужденному за убийство политика, отказали в УДО

Экс-депутату Госдумы Глущенко, осужденному за убийство политика, отказали в УДО
Глущенко не смог добиться УДО. Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Бывший депутат должен освободиться из тюрьмы только летом 2026 года.

Бывший депутат Госдумы Михаил Глущенко сегодня, 22 сентября, безуспешно пытался выйти из тюрьмы по УДО. Дзержинский районный суд, рассматривающий ходатайство, осужденному за убийство отказал. Ему предстоит отсидеть все 17 лет и вернуться на волю только в 2026 году. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Напоминаем, что Глущенко признали участником убийства политика Галины Старовойтовой, которое произошло в 1998 году. Ему назначили лишение свободы, а также штраф в 300 тысяч рублей. Это не первый раз, когда Глущенко пытается вернуть себе свободу: в 2020 году он уже подавал на УДО, но затем документ отозвал.

В пресс-службе судов тогда писали, что в целом у бывшего депутата есть шансы на то, чтобы добиться своего.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что осужденный за убийство Старовойтовой экс-депутат Глущенко подал на УДО.

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