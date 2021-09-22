Сборная России по мини-футболу обыграла Вьетнам и вышла в четвертьфинал ЧМ

Российская сборная по мини-футболу обыграла команду Вьетнама, обеспечив себе место в четвертьфинале чемпионата мира.

В 1/8 финала спортсмены из России, занявшие первое место в своей группе, встретились с вьетнамской сборной в Вильнюсе. Встреча закончилась счетом 3:2 в пользу россиян. Голы забили Робиньо (11-я минута) и Иван Чишкала, отметившийся дублем (18, 30).

Чемпионат мира по мини-футболу проходит в Литве. В четвертьфинале россиянам предстоит сыграть с победителем матча между Аргентиной и Парагваем, который пройдет в четверг, 23 сентября. Четвертьфинальная игра пройдет 26 сентября.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Карпин прокомментировал решение Дзюбы пропустить октябрьские сборы. На вопрос о том, готов ли Карпин вызвать Дзюбу в сборную, если тот наберет форму к ноябрю, он ответил утвердительно.