Перечислены самые популярные цвета автомобилей в России в 2021 году

Аналитики выяснили, какие цвета автомобилей были самыми популярными у российских водителей в текущем году.

Специалисты изучили автомобили в наличии на сайте «Цена Авто». Выяснилось, что в этом году в России чаще всего продавались автомобили, окрашенные в белый цвет. Доля продаж белых машин составила 26%. При этом 7,6% из них имеют цвет «белый металлик», а 18,6% — «не металлик».

Вторым по популярности стал серый цвет кузова. На них пришлось 20% от объема продаж. Тройку замыкает черный цвет, которым было окрашено 17,8% новых автомобилей.

В топ-5 также попали синий и серебристый цвета. В десятку вошли коричневый, красный, зеленый, бежевый, оранжевый, голубой и желтый.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водителям в России может грозить штраф за дополнительные динамики в машине.