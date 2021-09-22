В Пулково ночью 23 сентября задержали два авиарейса

Ночью 23 сентября в петербургском аэропорту Пулково задерживаются два самолета.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до узбекистанского города Ургенч и Екатеринбурга. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Первым задерживается рейс до Ургенча. Пассажиры самолета авиакомпании «Ай Флай» рассчитывали покинуть Петербург в 0:25, однако время вылета сдвинули на 1:40.

Также задерживают рейс до Екатеринбурга. Самолет перевозчика «Уральские авиалинии» должен был улететь в 1:00, но по факту ждать придется до 1:55.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в «Пулково» нашли корпус от гранаты. При досмотре в грузовом терминале обнаружили в одном из почтовых отправлений предмет, похожий на гранату.