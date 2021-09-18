В «Пулково» нашли корпус от гранаты

В почтовом отправлении в «Пулково» обнаружили подозрительный предмет.
Как сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, 16 сентября аэропорта аэропорта при досмотре в грузовом терминале обнаружили в одном из почтовых отправлений предмет, похожий на гранату.
На место прибыли взрывотехники. После вскрытия подозрительной посылки специалисты ОМОН осмотрели обнаруженный предмет и установили, что это пустой корпус ручной гранаты Ф-1 и также механическая часть запала УЗРГМ, не представляющие опасности для окружающих.
Находку отдали сотрудникам транспортной полиции.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге, утром, на станции метрополитена «Пионерская» в ходе досмотра у пассажира обнаружили две гранаты.