В «Пулково» нашли корпус от гранаты

В «Пулково» нашли корпус от гранаты
Находку отдали сотрудникам транспортной полиции. Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В почтовом отправлении в «Пулково» обнаружили подозрительный предмет.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, 16 сентября аэропорта аэропорта при досмотре в грузовом терминале обнаружили в одном из почтовых отправлений предмет, похожий на гранату.

На место прибыли взрывотехники. После вскрытия подозрительной посылки специалисты ОМОН осмотрели обнаруженный предмет и установили, что это пустой корпус ручной гранаты Ф-1 и также механическая часть запала УЗРГМ, не представляющие опасности для окружающих.

Находку отдали сотрудникам транспортной полиции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге, утром, на станции метрополитена «Пионерская» в ходе досмотра у пассажира обнаружили две гранаты.

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