Зеленский встретится с Путиным, когда президент РФ будет готов

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, когда состоится его встреча с российским лидером Владимиром Путиным.

По словам президента Украины, он встретится с коллегой из России, когда Путин будет к этому готов. Так он ответил на вопрос журналистов, покидая штаб-квартиру ООН.

«Когда он будет готов», — заявил Владимир Зеленский.

Также украинскому политику задали вопросы насчет покушения на его помощника. Зеленский оставил оставил их без ответа.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Зеленский заявил о возможности полномасштабной войны с Россией. Зеленский добавил, что вероятность войны все же есть, страны враждуют в связи с действиями Москвы в медиаполе. По словам лидера, если это случится, Россия очень пожалеет об этом, потому как миру между Россией, Украиной, Белоруссией уже никогда не бывать.