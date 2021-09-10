Зеленский заявил о возможности полномасштабной войны с Россией

Лидер Украины Владимир Зеленский объявил, что есть риск полномасштабной войны с Российской Федерацией.

Об этом украинского президента спросил модератор форума YES Brainstorming, который состоялся в Киеве.

Зеленский добавил, что вероятность войны все же есть, страны враждуют в связи с действиями Москвы в медиаполе. По словам лидера, если это случится, Россия очень пожалеет об этом, потому как миру между Россией, Украиной, Белоруссией уже никогда не бывать.

«Проблема в том, что информационная политика России на сегодня, она о неуважении к самостоятельности Украины. И проблема не в выборе того или другого политтехнолога, который ввел этот нарратив про «русский мир» и так далее, а в том, что отношение украинского народа к русским после этого сломалось. Отношений нет», — констатировал Владимир Зеленский.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Дмитрий Песков исключил Крым как тему переговоров Путина и Зеленского.