Песков исключил Крым как тему переговоров Путина и Зеленского

Песков напомнил, что полуостров входит в состав России, поэтому в Кремле не собираются поднимать этот вопрос. Фото: Кремль

Песков напомнил, что полуостров входит в состав России, поэтому в Кремле не собираются поднимать этот вопрос. Фото: Кремль

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос принадлежности Крыма не может быть темой встречи Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Пескова, как им заявили в офисе украинского лидера, Зеленский хочет поднять на переговорах с Путиным тему крымского полуострова. Об этом представитель Кремля заявил в эфире телеканала «Россия 1».

Песков напомнил, что полуостров входит в состав России, поэтому в Кремле не собираются поднимать этот вопрос на встрече с иностранным президентом, а властям Украины и России «пока в этом плане не удалось никуда продвинуться».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что СК завел уголовное дело об экоциде из-за водной блокады Крыма. «Следствием устанавливаются все обстоятельства преступления и причастные к нему лица», — заявили в ведомстве.