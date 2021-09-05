Песков исключил Крым как тему переговоров Путина и Зеленского

Песков исключил Крым как тему переговоров Путина и Зеленского
Песков напомнил, что полуостров входит в состав России, поэтому в Кремле не собираются поднимать этот вопрос. Фото: Кремль

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос принадлежности Крыма не может быть темой встречи Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Пескова, как им заявили в офисе украинского лидера, Зеленский хочет поднять на переговорах с Путиным тему крымского полуострова. Об этом представитель Кремля заявил в эфире телеканала «Россия 1».

Песков напомнил, что полуостров входит в состав России, поэтому в Кремле не собираются поднимать этот вопрос на встрече с иностранным президентом, а властям Украины и России «пока в этом плане не удалось никуда продвинуться».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что СК завел уголовное дело об экоциде из-за водной блокады Крыма. «Следствием устанавливаются все обстоятельства преступления и причастные к нему лица», — заявили в ведомстве.

владимир зеленский владимир путин Дмитрий Песков крым переговоры украина


 

Новости партнеров
Юную студентку изнасиловали на вписке в Ломоносове
Юную студентку изнасиловали на вписке в Ломоносове
В Петербурге состоялось прощание с народным артистом РФ Романом Громадским
В Петербурге состоялось прощание с народным артистом РФ Романом Громадским
"Сюрприз" в яичной коробке одного из супермаркетов на Ударном нашли покупатели
На Королева под колеса такси Uber попала 13-летняя школьница
На Королева под колеса такси Uber попала 13-летняя школьница
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В МИД РФ не подтвердили встречу G7 с участием России
Ночью в понедельник в Ленобласти подморозит до -3 градусов
В Петербурге 6 сентября будет дождливо и потеплеет до +15
Песков исключил Крым как тему переговоров Путина и Зеленского
Петербург за полгода принял 184 тысячи иностранных туристов
Столб упал на «Ладу» на перекрестке Маршала Казакова и Десантников
Два человека погибли в драке между заключенными ИК в Амурске
На Ленинском проспекте загорелась трехкомнатная квартира