СК завел уголовное дело об экоциде из-за водной блокады Крыма

Следственный комитет РФ открыл уголовное дело об экоциде по факту перекрытия Северо-Крымского канала.

Как сообщается на сайте ведомства, после того, как Крым вошел в состав России, неустановленные лица из Украины, выступающие против объединения полуострова с РФ, перекрыли Северо-Крымский канал. Тем самым они причинили ущерб экономической, социальной и экологической обстановке Крыма.

Подача днепровской воды по каналу прекратилась весной 2014 года, когда в Херсонской области была построена дамба.

Из-за отсутствия водоснабжения истощаются сельскохозяйственные земли, изменяется экосистема залива Сиваш и состояние популяции животного мира. Часть из видов животных можно считать исчезнувшими.

«Следствием устанавливаются все обстоятельства преступления и причастные к нему лица», — заключили в ведомстве.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Крым первый примет на себя глобальный климатический удар.